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Пхеньян опроверг планы отправить военных для помощи РФ в конфликте с Украиной

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон в среду заявила, что сообщения о планах Пхеньяна отправить дополнительных военнослужащих для участия в боевых действиях против Украины не соответствуют действительности, сообщают азиатские СМИ.

По ее словам, заявления украинского руководства о существовании подобных планов являются "безосновательными".

Ранее министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи отмечала, что российская специальная военная операция - это борьба за отстаивание российского суверенитета и территориальной целостности.

15 августа президент РФ Владимир Путин в поздравлении председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну по случаю национального праздника республики - Дня Освобождения заявил, что российско-северокорейские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства.

КНДР Украина Ким Ё Чжон Ким Чен Ын
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