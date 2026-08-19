Хуситы сообщили, что за месяц помешали проходу 48 саудовских танкеров

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Хуситы с момента объявления морской блокады Саудовской Аравии 20 июля вынудили 48 саудовских нефтяных танкеров изменить курс во время движения близ Йемена, сообщает в среду представитель движения Яхья Сари.

"Мы не дали пройти 48 саудовским нефтяным танкерам, 34 из них развернулись в Аравийском море и Индийском океане, еще 14 мы не дали пройти через Красное море", - заявил он в Telegram.

Сари отметил, что с 20 июля хуситы нанесли удары по восьми саудовским танкерам - по пяти в Красном море и по трем в Аденском заливе и Аравийском море.

Вместе с тем он сообщил, что за это время хуситы провели более десятка военных операций, целью которых было предотвратить "наращивание военной мощи" Саудовской Аравии.

В июле хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане. Блокада распространяется на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них. В итоге из-за действий хуситов у саудовских судов возникли большие сложности при попытках пройти через Баб-эль-Мандебский пролив.