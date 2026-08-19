Ереван считает важным эффективную реализацию механизмов ЕАЭС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Эффективная реализация механизмов, предусмотренных договором о ЕАЭС, имеет ключевое значение для будущего Союза, говорится в проекте программы правительства Армении на 2026-2031 гг.

"Эффективное осуществление механизмов, предусмотренных договором о ЕАЭС, имеет ключевое значение для будущего и дальнейшего развития Союза. Работа будет продолжена для обеспечения полного и бесперебойного осуществления основных свобод ЕАЭС - свободного передвижения рабочей силы, услуг, товаров и финансов, - а также для развития отношений со странами-членами и странами-наблюдателями", - говорится в документе, размещенном на сайте правительства.

Документ будет обсужден на заседании кабмина в четверг, после чего его отправят на утверждение парламента.