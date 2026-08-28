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Представители Армении и ЕЭК обсудили существующие проблемы и пути их решения

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Армении Мгер Григорян и министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин на встрече в Ереване обсудили вопросы технического регулирования в рамках ЕАЭС и устранения препятствий, сообщило правительство Армении.

"На встрече обсуждены вопросы технического регулирования в рамках ЕАЭС, сотрудничества в сфере регулирования, стандартизации оценки соответствия, проводимых работ в направлении устранения технических препятствий", - сказано в пресс-релизе.

Григорян и Субботин обменялись мнениями вокруг существующих проблем и их решений, наметили направления дальнейшего сотрудничества.

ЕАЭС Мгер Григорян Армения Евразийская экономическая комиссия
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