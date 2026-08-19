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Трамп заявил о высоких шансах заключения торгового соглашения между США и Канадой

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп положительно оценил шансы на заключение торгового соглашения с Канадой.

"Мы передвинули дедлайн (на пошлины - ИФ) на три дня, потому что мне кажется, что у нас есть сделка с премьером Канады. Это хорошая сделка для всех", - сказал он журналистам в Белом доме.

В ночь на среду Трамп сообщил, что приостановил на три дня введение 50-процентных пошлин в отношении Канады в ожидании заключения торговой сделки.

"Я приостановил действие 50-процентных пошлин на товары из Канады, которые должны были вступить в силу завтра утром, на три дня в связи с тем, что Канада и США заканчивают работу над документами по сделке", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также добавил, что проект нефтепровода Keystone XL, прекращенный при экс-президенте Джо Байдене, может быть возобновлен.

В июле Трамп подписал прокламацию, предусматривающую дополнительные пошлины в 50% на импорт целого ряда товаров из Канады: от вина до хоккейных клюшек и цемента.

В указе предусматривалось, что пошлины вступят в силу через месяц, чтобы дать возможность продолжить переговоры.

Дональд Трамп Канада США
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