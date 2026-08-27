Страны ЕС вновь задумались об использовании активов РФ для помощи Украине

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ряд европейских стран планируют призвать ЕС вернуться к плану по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине в связи с обеспокоенностью нехваткой финансирования Киева, сообщает в четверг Financial Times со ссылкой на источники.

"Сейчас пришло время начать новое обсуждение того, как мы можем использовать замороженные активы РФ на благо нас и Украины. Это честный и разумный способ дать Украине возможность защищать себя и всю Европу", - заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Четыре человека, знакомых с ситуацией, заявили Financial Times, что коалиция из нескольких стран направит в Еврокомиссию письмо с призывом возобновить работу над использованием активов РФ для помощи Украине. Среди этих стран, в частности, фигурируют Швеция, Нидерланды, Испания и Польша.

Один из собеседников газеты уточнил, что письмо является "призывом к комиссии провести техническую проработку вопроса". Как ожидается, его отправят позже в четверг.

По данным газеты, это происходит в связи с опасениями о том, что Киев может столкнуться с кризисом финансирования.

Ранее в ЕС планировали использовать замороженные российские активы на сумму 200 млрд евро для помощи Украине, однако Бельгия, в которой хранится большая часть этой суммы, заблокировала инициативу.