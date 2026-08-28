США продлили операционную лицензию NIS до 30 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило до 30 сентября специальную лицензию, позволяющую беспрепятственно осуществлять операционную деятельность сербской нефтяной компании NIS, сообщило сербское издание РТС. Предыдущая аналогичная лицензия действовала до 28 августа.

Сейчас основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежит АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

Венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке-продаже 56,15% в NIS. Предполагается, что венгерская компания может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.