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Финляндия предложила Израилю сотрудничество в военно-технической сфере

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Финляндия и Израиль негласно подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в военно-технической сфере, сообщил в субботу финский телерадиовещатель Yle.

"Его цель - обеспечить сотрудничество между Финляндией и Израилем в области исследований, разработок и закупок военной продукции. Его содержание неизвестно, так как министерство обороны не проинформировало общественность об этом", - говорится в сообщении.

Согласно меморандуму, Финляндия и Израиль создали совместную координационную группу, которая собирается как минимум раз в год.

Меморандум был составлен еще в 2013 году и срок его действия истекает, поэтому Финляндия предложила продлить его, говорится в сообщении.

"Что необычно: вместо прежних пятилетних периодов еще в начале 2024 принято решение продлить меморандум на десять лет", - отмечает издание.

Тогда же меморандум одобрил министр обороны Антти Хакканен. Он не счел в нем ничего удивительного, учитывая прежние закупки оружия у Израиля, пишет Yle.

В интервью Jerusalem Post представитель министерства обороны Израиля заявил, что "Финляндия - это ворота Израиля в НАТО и европейский рынок".

Финляндия Израиль НАТО
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