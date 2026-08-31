КСИР заявил об атаке на американские позиции на базе "Аль-Манхад" в ОАЭ

В ОАЭ отрицают, что база подверглась атаке

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Иранские военные после атаки США на иранский остров Ларк применили беспилотники против позиций американских вооруженных сил в ОАЭ, сообщили в понедельник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

"Армия Исламской Республики Иран атаковала позиции вертолетов и американских войск на базе "Аль-Манхад" в ОАЭ с помощью разрушительных беспилотников", - говорится в сообщении КСИР в телеграм-канале.

Всего Иран задействовал десятки БПЛА против американских военных. В КСИР напомнили, что база "Аль-Манхад" - важный транспортный узел для иностранных сил, а также объект, с которого ведется воздушная поддержка операциям в регионе.

Однако в Минобороны ОАЭ опровергли заявления, что база "Аль-Манхад" была атакована утром в понедельник. При этом ранее над территориальными водами ОАЭ перехватили иранский дрон.

"Министерство подтверждает, что вооруженные силы находятся в состоянии повышенной боеготовности для реагирования на любые угрозы, с использованием таких средств, которые защитят суверенитет, безопасность и стабильность ОАЭ", - приводит The National выдержки из заявления министерства.

Ранее представитель Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке капитан Тим Хокинс сообщил, что американские силы нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларк после того, как было обнаружено, что силы КСИР готовят запуск ракет с морскими минами в Ормузский пролив. Тем временем агентство Tasnim, связанное с КСИР, сообщило, что удар был нанесен беспилотником, в результате чего два человека погибли и еще двое получили ранения.

В ответ Иран атаковал с применением баллистических ракет две американские авиабазы на территории Иордании. По сообщению армии Иордании, силы ПВО королевства перехватили восемь иранских баллистических ракет.