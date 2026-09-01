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В Минфине США назвали продуктивной встречу Бессента и Силуанова

Бессент назвал урегулирование ситуации на Украине условием для обсуждения договоренностей между РФ и США

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент побеседовал с российским коллегой Антоном Силуановым, встреча прошла продуктивно, сообщает Politico со ссылкой на замминистра финансов США Эрин Браун.

"Министр Бессент провел продуктивную встречу с министром финансов России", - заявила она Politico.

Ранее сообщалось, что министры финансов РФ и США провели встречу "на полях" заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ G20 в Эшвилле (США).

Представитель Минфина уточнила, что Бессент и Силуанов обсуждали "план Трампа по установлению мира и экономическому росту".

По ее словам, Бессент дал понять главе Минфина РФ, что конфликт с Украиной должен закончиться, США хотят "мирного урегулирования".

Браун заявила, что решение о присутствии России на саммите G20 было принято Белым домом. "Мы следуем протоколу Белого дома", - сказала она.

В то же время неназванный источник сообщил изданию, что во время встречи с Силуановым Бессент ясно дал понять, что США не будут заключать с Россией никаких договоренностей до прекращения конфликта на Украине.

Когда министр финансов России "попытался обсудить сферы, в которых можно было бы принять меры, госсекретарь Бессент резко прервал его и заявил, что это невозможно, пока не закончится война", - заявил собеседник газеты.

США Минфин РФ Скотт Бессент Антон Силуанов
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