Нефтяного соглашения США и Венесуэлы не было бы без участия главы компании NABEP

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Венесуэльский бизнесмен Алехандро Бетанкур, контролирующий компанию North American Blue Energy Partners (NABEP), сыграл ключевую роль в выработке соглашения США и Венесуэлы Вашингтона и Каракаса по эксплуатации нефтяных месторождений Венесуэлы, сообщило во вторник издание Axios со ссылкой на источник.

"Нет Бетанкура - нет и сделки по энергетической безопасности. И если бы не он, президент Венесуэлы Николас Мадуро мог бы еще оставаться у власти", - объяснил неназванный американский чиновник.

По словам собеседников портала, к середине августа Бетанкур, временный президент Венесуэлы Делси Родригес, чиновники Госдепартамента США и Пентагона достигли неофициальных договоренностей по нефтяному соглашению. Согласно ему, в зависимости от месторождения Венесуэла получала от 16% до 40%; США имели долю в 35% в уставном капитале, забирали 20% прибыли после уплаты налогов - примерно $30 с барреля. NABEP открывался доступ к 17 месторождениям, компанию поддерживали военные США. "Никакой другой нефтепромышленник не может сказать, что Пентагон на его стороне", - заявил порталу один из его собеседников.

Перед соглашением Бетанкур не мог покинуть свой дом в Великобритании: власти Швейцарии вели расследование в отношении него по подозрению в отмывании денег и запрашивали его экстрадицию. Однако весной в ходе телефонных разговоров с швейцарским властями представители США призывали приостановить расследование из-за важности Бетанкура для американских внешнеполитических интересов. В итоге швейцарские чиновники сообщили Лондону, что не готовы продолжать дело, и в июне Бетанкур смог выехать из страны.

По данным портала, отношения Бетанкура с администрацией США начались в первый президентский срок Дональда Трампа, когда тот действовал в качестве посредника между венесуэльской оппозиций, политиками и высокопоставленными военными для передачи власти в Венесуэле. В итоге Мадуро приказал задержать Бетанкура, конфисковать его активы, но тот покинул страну. В 2023 году Делси Родригес уговорила Мадуро вернуть Бетанкура для помощи венесуэльскому нефтяному сектору; тогда Мадуро потребовал от промышленника не сотрудничать с оппозицией.

Однако впоследствии, отмечает Axios, Бетанкур дал понять Родригес, что она встанет во главе правительства в случае отстранения Мадуро от власти. Он также регулярно общался со спецпредставителем США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне, обсуждая, как сохранить поставки нефти и обеспечить функционирование венесуэльской экономики после свержения Мадуро. 3 января 2026 года, во время захвата войсками США Мадуро, Бетанкур контактировал и с Родригес, и с Клавер-Кароне. По словам приближенного Бетанкура, он "сыграл роль хорошего полицейского и успокоил" Родригес, убедил вступить в диалог с госсекретарем США Марко Рубио об управлении Венесуэлой.

На прошлой неделе Трамп объявил, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Венесуэлой. Он заявил, что благодаря сделке США получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле "без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков".