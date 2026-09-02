В МИД РФ заявили, что речь о разрыве дипотношений с ФРГ пока не идет

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Разрыв дипломатических отношений с Германией пока не обсуждается, но такое может быть, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Не идет", - сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос, идет ли речь о разрыв дипотношений с ФРГ в связи с действиями Берлина в отношении России.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли такой вариант быть рассмотрен позднее, замминистра сказал: "Может быть".

Грушко также заявил, что понижение уровня диптотношений с Германией не исключено.