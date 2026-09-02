Более 3 тыс. человек скончались в ДР Конго вследствие заражения вирусом Эбола

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Количество жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 3 тыс. человек, сообщает в среду Национальный институт общественного здравоохранения страны, на данные которого ссылается агентство ЭФЭ.

Согласно последнему отчету ведомства, от последствий заражения скончались 3007 человек, показатель смертности составляет 48,6%.

Более 1,4 тыс. пациентов выздоровели, еще 830 человек госпитализированы.

Меры по борьбе с распространением вируса продолжают предпринимать в шести конголезских провинциях - Итури, откуда и началась нынешняя вспышка - там за последние сутки зафиксировано наибольшее количество новых случаев заражения - 49 человек. Кроме того, затронутыми эпидемией остаются провинции Чопо, Нижнее Уэле, Верхнее Уэле, Северное Киву и Южное Киву.

Ранее ДРК запустила кампанию по иммунизации против Эболы с использованием вакцины Ervebo, первоначально разработанной для заирского варианта вируса, но показавшей положительные результаты против нынешнего штамма Бундибуйо.

Вспышка эпидемии Эболы была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури. Затем она распространилась на другие провинции страны, а также на граничащую с ними Уганду. На прошлой неделе в ВОЗ объявили, что в Уганде заболевание больше не распространяется.

В ВОЗ признали вспышку самой быстрорастущей в истории и заявили, что она имеет все шансы превзойти по масштабам крупнейшую эпидемию десятилетней давности, унесшую тогда более 11 тыс. жизней.