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Минобороны РФ сообщило о поражении в среду трех логоцентров в Киевской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены три логистических центра в Киевской области, которые использовались для военных грузов.

Как сообщили в Минобороны РФ, поражены: логистический центр "Эридон" в населенном пункте Вишневое Киевской области, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначения; логистический центр "Фм Логистик Днепр" в районе населенного пункта Дударков Киевской области, складские помещения которого использовались для хранения товаров двойного назначения и комплектующих к БПЛА.

Ведомство заявило, что также поражен логистический центр в населенном пункте Корчеватое Киевской области, на площадях которого осуществлялось хранение и распределение грузов для ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Киевская область
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