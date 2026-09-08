Поиск

Аэропорты Индонезии возобновляют работу после извержения вулкана

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минимум пять аэропортов Индонезии возобновили во вторник работу после временного закрытия из-за извержения вулкана Анак-Кракатау, сообщает Associated Press (АP) со ссылкой на министерство транспорта страны.

По словам министра транспорта Индонезии Дуди Пурдвагандхи, речь идет о Международном аэропорте "Сукарно-Хатта" и аэропорте им. Халима Перданакусумы в Джакарте, а также трех региональных аэропортах.

Он уточнил, что воздушным гаваням разрешили возобновить работу после того, как власти убедились в безопасности условий для полетов.

AP отмечает, что извержение вулкана Анак-Кракатау между островами Суматра и Ява привело к задержке почти 3 тыс. авиарейсов, что повлияло на планы более чем 340 тыс. пассажиров.

Извержение началось в минувшую субботу. В воскресенье ситуация стабилизировалась. Вулканический пепел поднялся до 6 км у острова Ява и на высоту до 15 км - у острова Суматра. В службе наблюдения за вулканом отмечают высокую вероятность нового извержения.

Индонезия Суматра Ява
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ереван пожаловался в ЕАЭС на введенные Россией ограничения на импорт

 Ереван пожаловался в ЕАЭС на введенные Россией ограничения на импорт

Эйфелева башня открылась после забастовки из-за дискриминации женского персонала

 Эйфелева башня открылась после забастовки из-за дискриминации женского персонала

Американского посла вызвали в МИД Исландии из-за публикации Трампа

Во Франции из музея украли три картины Ренуара

Власти Венгрии решили выслать 10 российских дипломатов

 Власти Венгрии решили выслать 10 российских дипломатов

Власти Аргентины подадут в суд на израильскую компанию за ее деятельность на Фолклендских островах

 Власти Аргентины подадут в суд на израильскую компанию за ее деятельность на Фолклендских островах

РФ намерена достигать своих целей на поле боя, если Запад не идет на компромиссы по Украине

Финляндия завершила строительство двухсоткилометрового забора на границе с РФ

 Финляндия завершила строительство двухсоткилометрового забора на границе с РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 8 сентября

Трамп считает, что после завершения конфликта с Ираном цены на нефть в США резко упадут

 Трамп считает, что после завершения конфликта с Ираном цены на нефть в США резко упадут
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11621 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3672 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2524 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов