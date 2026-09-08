Аэропорты Индонезии возобновляют работу после извержения вулкана

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минимум пять аэропортов Индонезии возобновили во вторник работу после временного закрытия из-за извержения вулкана Анак-Кракатау, сообщает Associated Press (АP) со ссылкой на министерство транспорта страны.

По словам министра транспорта Индонезии Дуди Пурдвагандхи, речь идет о Международном аэропорте "Сукарно-Хатта" и аэропорте им. Халима Перданакусумы в Джакарте, а также трех региональных аэропортах.

Он уточнил, что воздушным гаваням разрешили возобновить работу после того, как власти убедились в безопасности условий для полетов.

AP отмечает, что извержение вулкана Анак-Кракатау между островами Суматра и Ява привело к задержке почти 3 тыс. авиарейсов, что повлияло на планы более чем 340 тыс. пассажиров.

Извержение началось в минувшую субботу. В воскресенье ситуация стабилизировалась. Вулканический пепел поднялся до 6 км у острова Ява и на высоту до 15 км - у острова Суматра. В службе наблюдения за вулканом отмечают высокую вероятность нового извержения.