В ОАЭ считают, что страны не имеют права вводить плату за проход через Ормузский пролив

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Воды Ормузского пролива являются международными, и ни одно государство не может облагать пошлинами использование этого морского пути, заявил министр по внешней торговле ОАЭ Тани бин Ахмед аль-Зейуди.

"Международные водные пути должны оставаться свободными от любых форм ограничений или сборов. Ни одна страна не владеет Ормузским проливом, и ни одна страна не должна определять, кто может и кто не может через него проходить", - приводит издание The National слова министра.

Он добавил, что ОАЭ не может позволить другим странам ставить пределы торговле Эмиратов, и подчеркнул, что сложившаяся ситуация в регионе является "недопустимой для Эмиратов, так же ее должны воспринимать все страны Персидского залива".

Ранее Иран пригрозил США ввести полную блокаду всего района Ормузского пролива в ответ на экономическое давление Вашингтона. США начали операцию "Экономический изгой", цель которой - усилить финансовую изоляцию Тегерана и заставить его уступить в конфликте, начавшемся 28 февраля этого года.

Вместе с тем в понедельник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран и Оман в ближайшие дни объявят о согласованном коридоре прохода через Ормузский пролив. Он также сообщил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена новая запретная зона.