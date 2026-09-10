НАТО намерен сохранить единство вне зависимости от того, кто будет у власти во Франции и Германии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Возможная смена политического курса Франции и Германии по итогам выборов не повлияет на единство и силу НАТО, заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в Берлине на встрече с главой немецкого МИД Йоханном Вадефулем.

"Независимо от результатов голосований, НАТО сохранит единство и силу", - ответил он на вопрос о том, как изменится альянс, если после выборов Германия и Франция изменят позицию по Украине.

В последние месяцы в европейских СМИ активно обсуждается возможность победы оппозиционных сил во Франции и в Германии и то, как это изменит внешнеполитические приоритеты этих стран.

Правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" победила на выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт, которые прошли 6 сентября. Позже в сентябре состоятся выборы в Берлине и земле Мекленбург-Передняя Померания, где, согласно опросам, АдГ также пользуется популярностью населения.

Парламентские выборы в Германии должны пройти до марта 2029 года, однако не исключается вариант, при котором в случае разногласий в правящей коалиции они могут пройти значительно раньше. Наблюдатели не исключают, что АдГ по итогам этого голосования может укрепить свои позиции.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2027 года. Согласно опросам, фаворитом пока считается глава парламентской фракции националистической правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Ле Пен, как и АдГ, активно критикует внешнеполитический курс своей страны, занимая более осторожную позицию в отношении ЕС, НАТО и выступая за активизацию дипломатического урегулирования украинского конфликта.