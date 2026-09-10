Разведслужба Южной Кореи выясняет, есть ли у Ким Чен Ына сын

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) заявила, что пытается установить, действительно ли у северокорейского лидера Ким Чен Ына есть старший сын, сообщает в четверг Associated Press (AP).

По информации ведомства, даже если эти данные подтвердятся, этот ребенок не сможет стать преемником отца на посту лидера страны. Почему именно - NIS не поясняет.

Кроме того, разведка полагает, что у Ким Чен Ына есть еще один, младший ребенок. О его поле у Сеула пока нет информации.

Власти КНДР разглашают лишь очень ограниченную информацию о личной жизни 42-летнего главы государства. На публике он периодически появляется с дочерью - Ким Чжу Э.

В СМИ ранее появлялись предположения, что у лидера КНДР трое детей.

Ранее агентство Yonhap сообщало со ссылкой на южнокорейские разведслужбы, что Ким Чжу Э, которой около 13 лет, может стать преемницей своего отца. С 2022 года она периодически сопровождает северокорейского лидера в рабочих поездках, на военных парадах и государственных праздниках.

Как отмечает AP, вопрос о наличии у Ким Чжу Э старшего брата важен для обсуждения темы наследования власти в КНДР, где с момента основания страны в 1948 году все три руководителя были мужского пола.

Ким Чен Ын - сын бывшего главы КНДР Ким Чен Ира и внук основателя этой страны Ким Ир Сена.