Хуситы сообщили о нанесении по ним Саударавией почти 130 авиаударов за 48 часов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Саудовские военные за последние 48 часов нанесли 129 авиаударов по позициям хуситов в Йемене, сообщил представитель этого движения генерал Яхья Сари.

По сообщению "Аль-Джазиры", Сари отметил, что удары пришлись по провинциям Таиз, Мариб, Ходейда, Аль-Джауф, Саада, Амран и Хаджа.

"Для нанесения ударов использовались самолёты F-15 и Typhoon (...). Саудовские атаки против йеменского народа не останутся без ответа и наказания", - заявил генерал.

Ранее на этой неделе хуситы провели наступательную операцию, в результате которой взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря и территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу.