В Джибути прибыли более 2 тыс. беженцев из Йемена

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Более 2 тыс. человек, спасающихся от боевых действий в Йемене, переправились через Красное море и высадились в Джибути - государстве в Восточной Африке, сообщил министр экономики и финансов Джибути Ильяс Мусса Давалех.

"На данный момент в Джибути прибыли более 2 084 беженцев. С такими показателями ситуация становится все сложнее для нашей страны, несмотря на нашу непоколебимую приверженность задаче обеспечивать гуманитарную помощь", - написал он в соцсети X.

Министр отметил, что люди, бегущие от боев, в основном сходят на берег в районе Обока.

По информации Международной организации по миграции, за сентябрь 82 тыс. человек в Йемене пришлось покинуть свои дома из-за активизации военных действий.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, с 2022 года в нем наблюдалось относительное затишье. С начала июля 2026 года бои между правительственными войсками и хуситами активизировались в разных районах страны. На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию, в результате которой взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря и территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу.

По данным издания The National, хуситы пытаются развивать наступление в провинции Таиз. Йеменское государственное телевидение утверждало, что хуситы понесли крупные потери накануне в боях западнее города Таиз и были вынуждены отойти. Вместе с тем ВВС Йемена нанесли удары в разных местах по подкреплениям хуситов и их транспорту.

Хуситы также продолжаются обмениваться ударами с Саудовской Аравией.

Спутники ранее зафиксировали сильные разрушения на насосно-перекачивающей станции на стратегическом нефтепроводе "Восток-Запад" в Саудовской Аравии в районе Аль-Мисбах. Работа нефтепровода временно приостановлена. По версии Эр-Рияда, атаку при помощи дрона провели с территории Ирака.