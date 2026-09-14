МАГАТЭ более полугода почти не имело доступа к иранским ядерным объектам

Агентство смогло только проинспектировать в июне АЭС в Бушере

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ уже более шести месяцев практически не могли вести надзор за объектами ядерной программы Ирана, ситуация угрожает глобальному режиму нераспространения ядерного оружия, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в обращении к Генеральной конференции агентства.

"Нам пришлось вывести инспекторов и, кроме инспекции АЭС "Бушер" в июне, мы не проводили свыше шести месяцев в Иране какую-либо проверочную деятельность", - говорится в заявлении.

Гросси уточнил, что если говорить о запасах низкообогащенного урана и высокобогащенного до 60% урана на задекларированных ядерных объектах, МАГАТЭ не располагает информацией о ситуации там более года - с момента ударов Израиля и США по Ирану в июне 2025 года.

Гросси подчеркнул, что отсутствие доступа МАГАТЭ к информации по иранской ядерной программе является серьезнейшей проблемой, которую нужно незамедлительно решать. "Ситуация с иранской ядерной программой оказывает воздействие и на глобальный режим нераспространения ядерного оружия", - объяснил Гросси.