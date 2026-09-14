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Трамп обвинил Байдена в росте цен в США

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Причиной роста цен в США стала политика американского экс-президента Джо Байдена, считает нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

"Я надеюсь, что каждый понимает, что рост цен по всей Америке вызван Джо Байденом и его администрацией, а не Трампом", - написал он в Truth Social.

По его словам, при Байдене (2021-2025 годы) цены на нефть были выше, чем сейчас.

"В целом цены резко снижаются, и цены на нефть тоже упадут, как только закончится вооруженный конфликт с Ираном, это не займет много времени", - заявил Трамп.

Дональд Трамп Джо Байден США Иран
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