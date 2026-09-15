Советник Трампа ждет скорого изменения к лучшему ситуации в Красном море

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с безопасностью в Красном море в ближайшее время станет лучше, заявил на Арабском медиасаммите в Дубае президента США Дональда Трампа по Африке и Ближнему Востоку Массад Булос. Об этом пишет The National.

"Последние несколько часов мы наблюдаем, что ситуация разворачивается в положительном направлении (...). Мы ведем совместную работу с нашими союзниками в регионе, и скоро мы увидим изменения", - сказал он.

На вопрос журналистов об обстановке в Баб-эль-Мандебском проливе Булос ответил, что США также поддерживают военное сотрудничество с региональными партнерами, однако отказался предоставить более подробную информацию. Он подчеркнул, что свобода навигации в Красном море является приоритетом для Белого дома и важной темой для Трампа. По словам Булоса, решения Трампа очень скоро "воплотятся на месте событий".

Politico 14 сентября со ссылкой на источник сообщало, что Саудовская Аравия и Йемен обратились к США за помощью в связи с действиями хуситов в ближневосточном регионе. На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим, хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией.