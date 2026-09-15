Польский журналист Почобут покинул Белоруссию после недельной поездки

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Журналист международного канала общественного телевидения Польши Polonia, активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут, освобожденный в апреле в результате обмена заключенными с Польшей и 8 сентября вернувшийся в Белоруссию, вновь покинул ее территорию.

Он 15 сентября выложил в соцсети видео с польского пограничного пункта пропуска "Бобровники". В Белоруссии он пробыл около недели, посетив Минск, Гродно и ряд других городов, в том числе с целью встреч с активистами запрещенного в республике Союза поляков Белоруссии.

Почобут в феврале 2023 года был приговорен в Белоруссии к восьми годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст.361 УК) и в разжигании вражды (ч.3 ст.130 УК). Журналист находился в заключении с 25 марта 2021 года до конца апреля 2026 года.

28 апреля КГБ Белоруссии сообщило об обмене задержанными по формуле "пять на пять" на границе Белоруссии и Польши. В частности, Минск передал Варшаве Почобута.

Почобут в интервью польскому телеканалу TVN24 отмечал, что "не чувствовал давления со стороны белорусских спецслужб". Он также заявлял о намерении вернуться в Белоруссию после запланированной поездки в США и Канаду. "Я хочу вернуться в Беларусь. Там есть люди, которые верят в меня", - сказал Почобут.