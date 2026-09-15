В Европе начала работу Академия энергорегулирования для госсслужащих

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия и Европейский университетский институт объявили о запуске Академии энергетического регулирования (EnRA) - новой финансируемой Евросоюзом инициативы, призванной помочь органам власти стран союза "воплотить реформы рынка электроэнергии в практические результаты".

"Академия призвана укрепить кадровый потенциал и институты, ответственные за реализацию энергетических правил, чтобы обеспечить более быстрое положительное воздействие на граждан и промышленность, - говорится в коммюнике ЕК. - По мере того, как ЕС ускоряет переход к более устойчивой, экологичной и конкурентоспособной электроэнергетической системе, EnRA будет предоставлять специализированное обучение, обмен опытом между коллегами и адресную поддержку специалистам государственного сектора, работающим в регулирующих органах, министерствах и других государственных учреждениях".

Как отмечают в Брюсселе, электроэнергетический сектор Европы претерпевает серьезные изменения "на фоне значительных геополитических событий". Недавние реформы влияют на структуру рынка электроэнергии, инвестиции в возобновляемую энергетику, планирование и выдачу разрешений для электросетей, гибкость системы, цифровизацию и защиту потребителей. Однако эффективность этих реформ во многом зависит от способности национальных органов власти оперативно внедрять законодательство, разрабатывать эффективные регуляторные инструменты и адаптировать свои институты и методы работы, подчеркивают в ЕК.

Таким образом, EnRA была создана для удовлетворения этой потребности путем повышения компетенции специалистов государственного сектора для решения задач энергетического перехода.

В течение следующих трех лет академия предложит комплексную программу для специалистов из всех государств-членов. Она будет включать специализированные учебные курсы по ключевым направлениям. Помимо обучения, академия стремится "создать европейское сообщество практики, позволяющее специалистам учиться на опыте друг друга и укреплять регуляторное сотрудничество между странами".

EnRA финансируется Евросоюзом через программу экспертной поддержки реформ и реализуется Флорентийской школой регулирования в сотрудничестве со специальной группой ЕК по реформам и инвестициям.

Флорентийская школа регулирования - это авторитетный международный академический центр, который занимается исследованиями, обучением и разработкой политики в сфере регулирования ключевых отраслей инфраструктуры.