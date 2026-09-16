Анкара окажет Эр-Рияду военную помощь без прямой конфронтации с хуситами

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Турция в рамках Мекканского оборонительного соглашения собирается помочь Саудовской Аравии в военной сфере, однако не намерена вести боевые действия с хуситами, сообщает в среду издание Middle East Eye со ссылкой на источники.

"Высокопоставленные официальные лица, знающие о ходе дискуссий, сказали, что Турция ведет подготовку к оказанию оборонной помощи, но без прямого вмешательства в обстановку в Йемене", - передает издание.

Его собеседники отмечают, что речь может идти о переброске авиации и технического персонала, вероятно, с октября после того, как парламент Турции ратифицирует соглашение. "Идут приготовления и обсуждения. Развернут оборонительные системы для отражения атак с территории Йемена, в том числе с использованием ракет и дронов", - сказал один из чиновников.

При этом представитель властей Турции пояснил Middle East Eye, что Эр-Рияд официально не запрашивал помощь Анкары по Мекканскому оборонительному соглашению.

7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предполагающий коллективный ответ в случае нападения на одну из стран - участниц пакта. Глава пакистанского МИД Мухаммад Исхак Дар разъяснял, что соглашение о коллективной обороне открыто и для других участников.

На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим, хуситы неоднократно атаковали Саудовскую Аравию, в том числе нефтяную инфраструктуру на территории королевства.