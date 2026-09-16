Поиск

Анкара окажет Эр-Рияду военную помощь без прямой конфронтации с хуситами

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Турция в рамках Мекканского оборонительного соглашения собирается помочь Саудовской Аравии в военной сфере, однако не намерена вести боевые действия с хуситами, сообщает в среду издание Middle East Eye со ссылкой на источники.

"Высокопоставленные официальные лица, знающие о ходе дискуссий, сказали, что Турция ведет подготовку к оказанию оборонной помощи, но без прямого вмешательства в обстановку в Йемене", - передает издание.

Его собеседники отмечают, что речь может идти о переброске авиации и технического персонала, вероятно, с октября после того, как парламент Турции ратифицирует соглашение. "Идут приготовления и обсуждения. Развернут оборонительные системы для отражения атак с территории Йемена, в том числе с использованием ракет и дронов", - сказал один из чиновников.

При этом представитель властей Турции пояснил Middle East Eye, что Эр-Рияд официально не запрашивал помощь Анкары по Мекканскому оборонительному соглашению.

7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предполагающий коллективный ответ в случае нападения на одну из стран - участниц пакта. Глава пакистанского МИД Мухаммад Исхак Дар разъяснял, что соглашение о коллективной обороне открыто и для других участников.

На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим, хуситы неоднократно атаковали Саудовскую Аравию, в том числе нефтяную инфраструктуру на территории королевства.

Турция Саудовская Аравия хуситы Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон призвал правительство мобилизовать усилия по нормализации снабжения топливом

 Макрон призвал правительство мобилизовать усилия по нормализации снабжения топливом

Косовские албанцы устроили беспорядки из-за приговора лидерам албанских боевиков

США ограничат выдачу виз гражданам ЮАР, подозреваемым в притеснении белого населения страны

 США ограничат выдачу виз гражданам ЮАР, подозреваемым в притеснении белого населения страны

В Москве не намерены спонсировать членство Армении в Евросоюзе

В Ереване заявили, что Армения не поднимала вопрос о выводе военной базы РФ

 В Ереване заявили, что Армения не поднимала вопрос о выводе военной базы РФ

Власти Армении не исключили закупок газа в Азербайджане, Иране и Турции

Суд в Нидерландах вынес приговоры лидерам албанских боевиков в Косово

 Суд в Нидерландах вынес приговоры лидерам албанских боевиков в Косово

Зампред правительства Италии высказался за сохранение торговых связей с РФ

Общий суд ЕС частично удовлетворил требования Полины Гагариной о снятии санкций

 Общий суд ЕС частично удовлетворил требования Полины Гагариной о снятии санкций

Глава ЕК назвала цены на энергию для Европы слишком высокими
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11770 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3734 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов