Глава ВОЗ отметил, что вирус Эбола продолжает распространяться в ДР Конго

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго продолжает распространяться, но в некоторых провинциях наблюдается положительная динамика, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В наиболее пострадавших частях провинции Итури темпы распространения вируса снижаются. В Южном Киву с мая не регистрировали новые случаи заболевания (...). Однако не питайте иллюзий. Эпидемия продолжает распространяться, и люди продолжают умирать", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции в среду.

Глава ВОЗ отметил, что несмотря на улучшение ситуации в Итури, в этой провинции продолжают регистрировать случаи заражения и летальные исходы. "Лишь за последнюю неделю здесь зафиксировали около 300 новых случаев заболевания и 160 смертей - почти половину от общего числа по стране", - заявил он.

Он добавил, что ситуация также ухудшается в Северном Киву. "За последние две недели число зараженных вирусом выросло почти вдвое, с примерно 100 до более чем 200", - отметил глава ВОЗ.

Всего в стране зарегистрировано более 7,2 тыс. случаев заболевания. От вируса скончались более 3,5 тыс. человек.

По мнению гендиректора ВОЗ, ситуация может усугубиться в регионах "с высокой мобильностью населения".

Вспышка Эболы была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури. Затем она распространилась на другие провинции страны, а также на граничащую с ними Уганду. В конце августа в ВОЗ объявили, что в Уганде заболевание больше не распространяется.

В ВОЗ признали вспышку самой быстрорастущей в истории и заявили, что она имеет все шансы превзойти по масштабам крупнейшую эпидемию десятилетней давности, унесшую тогда более 11 тыс. жизней.