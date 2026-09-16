Президент Литвы встретился со спецпосланником Трампа

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа провел в среду в Вильнюсе переговоры со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом, стороны обсудили освобождение в Белоруссии заключенных, инциденты с беспилотниками и нелегальными мигрантами на литовско-белорусской границе, БелАЭС в контексте ядерной безопасности и ряд других тем, сообщила канцелярия президента.

"Литва высоко ценит последовательные усилия президента США Дональда Трампа, а также личное участие Джона Коула в обеспечении освобождения политических заключенных в Белоруссии. Литва продолжит оказывать необходимую поддержку гуманитарной миссии США и освобожденным политическим заключенным, чтобы они могли пересечь литовско-белорусскую государственную границу, и обеспечит всю необходимую помощь", - заявил в ходе встречи Науседа, которого цитирует канцелярия.

В то же время он призвал не приравнивать "определенные гуманитарные достижения, достигнутые исключительно благодаря давлению США, к более широким политическим изменениям и изменениям в сфере безопасности в Белоруссии". "Несмотря на гуманитарные жесты, общая ситуация с безопасностью остается практически неизменной", - отметил литовский президент.

Как сообщили в канцелярии, в среду спецпосланник Трампа также провел переговоры с премьер-министром Миндаугасом Синкявичюсом и министром иностранных дел Кястутисом Будрисом.

Ранее в Минске прошли переговоры Александра Лукашенко с Коулом. Коул по итогам переговоров заявил о заключении между США и Белоруссией промежуточного договора, анонсировал снятие санкций с двух белорусских компаний - "Лакокраска" и "Беллесбумпром".

Минск, в свою очередь, добавил он, в качестве жеста доброй воли освобождает 25 заключенных белорусских пенитенциарных учреждений. Позже стало известно, что группа освобожденных прибыла в Вильнюс. В МИД Литвы уточнили, что среди них нет литовских граждан.