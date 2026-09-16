Пашинян заявил об отсутствии предмета для референдума о выборе Арменией ЕС или ЕАЭС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент в стране нет предмета для проведения референдума по вопросу выбора пути между ЕС и ЕАЭС, задача правительства на этом этапе - сформировать реальную альтернативу.

"На данный момент предмета референдума нет. По сути, референдум уже состоялся - дважды в косвенной форме. Первый раз это выборы, второй - процесс сбора подписей для принятия закона (о начале процесса вступления в ЕС - ИФ), который набрал большой размах", - сказал Пашинян во время правительственного часа в Национальном собрании (парламенте страны).

Он видит задачу властей на данном этапе - "сформировать для народа Армении альтернативу". "И когда она будет реалистично сформирована, наступит время для выражения позиции народа", - пояснил Пашинян.

Премьер отметил, что уже является зафиксированной политической реальностью факт, что отношения Армении и Европейского союза находятся на самом высоком уровне за всю историю этих отношений.

"Уже происходят различные процессы, в том числе процесс либерализации визового режима. Кроме того, вчера Европарламент принял решение об установлении льготного таможенного режима в отношении импорта армянских товаров", - сказал премьер Армении.

Россия неоднократно настаивала на необходимости скорейшего проведения общенационального референдума в Армении относительно запуска процесса вступления в Европейский союз.

Так, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сказала: "Мы по-прежнему исходим из того, что было бы не просто честно, а крайне необходимо определиться с тем, по какому пути идет республика, возглавляемая премьер-министром Пашиняном". В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что России "не хотелось бы оплачивать членство или подготовку к членству (Армении - ИФ) в Евросоюзе путем тех огромных преференций, которая Армения получает в ЕАЭС".