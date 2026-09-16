Поиск

Пашинян заявил об отсутствии предмета для референдума о выборе Арменией ЕС или ЕАЭС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент в стране нет предмета для проведения референдума по вопросу выбора пути между ЕС и ЕАЭС, задача правительства на этом этапе - сформировать реальную альтернативу.

"На данный момент предмета референдума нет. По сути, референдум уже состоялся - дважды в косвенной форме. Первый раз это выборы, второй - процесс сбора подписей для принятия закона (о начале процесса вступления в ЕС - ИФ), который набрал большой размах", - сказал Пашинян во время правительственного часа в Национальном собрании (парламенте страны).

Он видит задачу властей на данном этапе - "сформировать для народа Армении альтернативу". "И когда она будет реалистично сформирована, наступит время для выражения позиции народа", - пояснил Пашинян.

Премьер отметил, что уже является зафиксированной политической реальностью факт, что отношения Армении и Европейского союза находятся на самом высоком уровне за всю историю этих отношений.

"Уже происходят различные процессы, в том числе процесс либерализации визового режима. Кроме того, вчера Европарламент принял решение об установлении льготного таможенного режима в отношении импорта армянских товаров", - сказал премьер Армении.

Россия неоднократно настаивала на необходимости скорейшего проведения общенационального референдума в Армении относительно запуска процесса вступления в Европейский союз.

Так, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сказала: "Мы по-прежнему исходим из того, что было бы не просто честно, а крайне необходимо определиться с тем, по какому пути идет республика, возглавляемая премьер-министром Пашиняном". В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что России "не хотелось бы оплачивать членство или подготовку к членству (Армении - ИФ) в Евросоюзе путем тех огромных преференций, которая Армения получает в ЕАЭС".

Армения ЕАЭС ЕС Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 16 сентября

Папа римский призвал не использовать ИИ для решения вопросов морали

 Папа римский призвал не использовать ИИ для решения вопросов морали

Saudi Aramco может частично возобновить работу нефтепровода "Восток-Запад" в ближайшие дни

 Saudi Aramco может частично возобновить работу нефтепровода "Восток-Запад" в ближайшие дни

Американцы полагают, что ИИ может уничтожить человечество

 Американцы полагают, что ИИ может уничтожить человечество

Макрон призвал правительство мобилизовать усилия по нормализации снабжения топливом

 Макрон призвал правительство мобилизовать усилия по нормализации снабжения топливом

Косовские албанцы устроили беспорядки из-за приговора лидерам албанских боевиков

США ограничат выдачу виз гражданам ЮАР, подозреваемым в притеснении белого населения страны

 США ограничат выдачу виз гражданам ЮАР, подозреваемым в притеснении белого населения страны

В Москве не намерены спонсировать членство Армении в Евросоюзе

В Ереване заявили, что Армения не поднимала вопрос о выводе военной базы РФ

 В Ереване заявили, что Армения не поднимала вопрос о выводе военной базы РФ

Власти Армении не исключили закупок газа в Азербайджане, Иране и Турции
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11772 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3734 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов