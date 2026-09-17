Ракета SpaceX отправила на орбиту группу военных спутников

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с миссией USSF-259 в интересах Космических сил США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Данные о полезной нагрузке строго засекречены. По данным американских экспертов, предположительно речь идет о группе спутников Starshield, которые используются для обеспечения защищенной связи, наблюдения и других военных и разведывательных задач.

Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Полезная нагрузка будет выведена на полярную орбиту