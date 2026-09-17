Власти Сербии наградили российских спасателей за помощь в тушении пожаров

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Сербии наградили экипаж самолета Ил-76 МЧС РФ за помощь в тушении природных пожаров, сообщила пресс-служба российского ведомства в четверг.

"От всей души благодарю экипаж Ил-76 МЧС РФ за самоотверженность, высокий профессионализм и неоценимую поддержку в борьбе с природными пожарами на территории Сербии. Мы искренне ценим готовность российских коллег оперативно прийти на помощь и рассматривать общие угрозы, как свои собственные", - приводит пресс-служба слова председателя Интернациональной полицейской ассоциации Сербии Небойши Пантелича.

Сотрудники министерства оказывали помощь в тушении пожаров на территории Сербии с 20 августа. Специалистам удалось ликвидировать возгорания в наиболее сложных районах и не допустить перехода огня на жилые зоны. Самолет совершил 65 вылетов и сбросил 2,7 тыс. тонн воды на очаги.