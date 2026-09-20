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Трамп запланировал разместить на триумфальной арке в Вашингтоне БПЛА и снайперов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На триумфальной арке, которую планируют построить в Вашингтоне, будет установлено оборудование военного назначения, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Это будет одновременно военный комплекс высочайшего уровня и триумфальная арка", - написал он в соцсети Truth Social. Президент США заверил, что о подобных модификациях его попросили в военном командовании.

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По его словам, в районе арки "у нас будет большое количество дронов, которые можно будет быстро использовать". "Также там будут снайперы - на крыше и в районе площади. Будет оборудовано хранилище для большого количества военного снаряжения для снайперов", - добавил он.

Трамп заверил, что "подобных объектов больше нет нигде на свете". По его словам, Вашингтон - "единственный из главных 59 городов мира, где нет триумфальной арки". Он выразил надежду, что сооружение, строительство которого планируют начать позже в 2026 году, станет самой выдающейся аркой на планете.

Проект строительства такого памятника - идея самого американского президента. Ранее в этом году он показал эскизы арки белого цвета с позолоченными фигурами на крыше. Такой план вызвал неоднозначную реакцию в обществе: не все американцы считают такую арку красивой. Некоторые же полагают, что она - слишком массивная и не впишется в столичный архитектурный ансамбль.

Это не единственный проект Трампа по изменению внешнего облика столицы США. Среди прочего, по его распоряжению снесли Восточное крыло Белого дома, показавшееся президенту недостаточно просторным. Вместо него идет строительство бального зала, а также - подземного военного комплекса. Это строительство тоже пришлось не всем по вкусу: оппоненты обвиняют Трампа в том, что он разрушил часть исторически значимого здания, а вместо нее - возводит постройку с неудачным дизайном. Судя по эскизам, бальный зал, как и триумфальная арка, будет белым, с позолотой.

Вашингтон США Дональд Трамп
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