КСИР пригрозил ударами по новым целям в случае возобновления атак со стороны США

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Иранская сторона подготовила новую тактику обороны, которой удивятся все в мире, если США осуществят новые удары, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

"Если произойдет новая атака, то, определенно, будут значительные изменения в нашей обороне и контрнаступлении. Эти изменения будут включать другую географию конфликта и оружие", - приводит агентство "Фарс" слова представителя КСИР.

"Мы применим новое оружие с новыми возможностями, и весь мир удивится", - подчеркнул он.

Он отметил, что Иран, а не США, "определяют региональный порядок". По словам представителя, КСИР "как никогда готов к долгосрочному конфликту".

Ранее Центральное военное командование Ирана заявило, что располагает сведениями о подготовке США при поддержке ряда стран региона к возобновлению военных действий против иранской стороны.