США пока не обсуждали с Литвой возобновление транзита белорусского хлоркалия

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - США, которые хотят начать масштабные закупки калийных удобрений у Белоруссии, пока не обсуждали с Литвой какие-либо соглашения о возобновлении их транзита через порт Клайпеды, заявил радиостанции Ziniu radijas главный советник литовского президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис.

"Никаких конкретных соглашений относительно транзита белорусских удобрений не обсуждалось", - сказал Матуленис, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о подготовке крупного соглашения о поставках хлоркалия из Белоруссии.

"Честно говоря, в этом вопросе была бы важна ясность", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп 21 сентября заявил, что Вашингтон намеревается заключить масштабное соглашение о приобретении у Белоруссии хлористого калия.

В середине сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возобновлении поставок белорусских калийных удобрений в США после снятия санкций. "Сейчас грузим калий - продаем Соединенным Штатам Америки. (...) Мы сразу не можем (поставить большие объемы - ИФ). Вот у нас высвободилось. Мы же законтрактовали их на этот год, на следующий год рассмотрим", - отмечал он.

В марте США исключили "Беларуськалий" и его трейдера - "Белорусскую калийную компанию" (БКК) - из SDN List, куда компании были внесены в августе 2021 года.

С 1 февраля 2022 года правительство Литвы расторгло договор с "Беларуськалием" на транзит хлоркалия через порт Клайпеды, через который традиционно переваливался практически весь годовой объем экспорта белорусского хлоркалия - 10-11 млн тонн. Вследствие этого Белоруссия начала экспортные поставки хлоркалия через порты России, также ведется поставка минудобрений в Китай по железной дороге.

"Беларуськалий" является крупнейшим производителем хлоркалия в Белоруссии. До введения западных санкций предприятие экспортировало 10-11 млн тонн хлоркалия в год через БКК в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышала 20%. В настоящее время основное производство "Беларуськалия" функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей (Минская область) и включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.