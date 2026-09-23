Президент Аргентины назвал нынешнюю ООН бесполезной организацией

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Хавьер Милей с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН подверг критике работу организации.

"Эта организация призвана защищать международное право и суверенитет и служить площадкой для урегулирования конфликтов, вместо того, чтобы прибегать к оружию, - сказал он. - Теперь, к сожалению, пришло время признать, что эта задача не была достигнута, ООН стала бесполезной организацией, по сути она позволила случиться хаосу, насилию и международному терроризму".

"ООН, призванная защищать территориальный суверенитет государств-членов, отвела глаза в сторону в связи с ситуацией вокруг Мальвинских островов, островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов и прилегающих к ним морских пространств. Для нас Мальвинские острова - дело национальной важности. Полвека тому назад ГА ООН приняла резолюцию с призывом в адрес заинтересованных сторон воздерживаться от каких-либо изменений, пока спор вокруг них не урегулирован, однако с тех пор ситуация не изменилась, а односторонние изменения продолжаются", - сказал Милей.

Он, в частности, напомнил о реализации британского проекта Sea Lion на континентальном шельфе Аргентины. Он назвал эти действия незаконными в соответствии как с аргентинским, так и с международным правом.

Ранее в сентябре власти Аргентины подали иски в отношении работающих в районе Мальвинских (Фолклендских) островов британских нефтяных компаний Rockhopper Exploration Hydrocarbons Limited, Rockhopper Exploration Oil Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC и Desire Petroleum Limited.

Также иски были поданы против израильской компании Navitas Petroleum Limited Partnership LP, ее британских дочерних компаний Navitas Petroleum Development & Production Ltd (NPDP) и Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), а также канадских компаний JHI Associates и Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Все они участвуют в нефтяном проекте Sea Lion, он расположен примерно в 220 км от островов.

Правительство Аргентины утверждает, что эти виды деятельности на аргентинском континентальном шельфе требуют разрешения Буэнос-Айреса и считает, что деятельность без такого разрешения нарушает аргентинское законодательство.

Спор о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов идет с 1982 года. Тогда между Аргентиной и Великобританией произошел вооруженный конфликт вокруг этой территории в Атлантическом океане. Жертвами конфликта стали 649 аргентинских военных, 255 британских военных и три мирных жителя. Острова носят статус британской заморской территории, однако Аргентина считает их своей национальной территорией.