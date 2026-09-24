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Ряду СМИ временно восстановили доступ в Белый дом после решения суда

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Журналисты CNN, Politico и MS Now получили временный допуск для освещения событий в Белом доме после решения суда округа Колумбия вернуть репортерам аккредитации, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Отмечается, что журналистов допустили в здание администрации утром в четверг.

Репортеры CNN, Politico и MS NOW отметили, что изначально им отказали в пропуске. В связи этим они запросили провести экстренное заседание суда, утверждая, что Белый дом игнорирует принятое ранее судебное постановление.

В администрации задержку объяснили тем, что на восстановление пропусков и изъятых аккредитаций потребовалось время. В итоге журналистов пустили внутрь в 09:45 (16:45 по Москве).

В CNN, Politico и MS Now отметили, что из-за накладки компании не смогли транслировать часть встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее в четверг окружной судья Тимоти Келли обязал Белый дом вернуть аккредитацию журналистам из CNN, Politico и MS Now. Постановление суда будет действовать две недели: за это время Келли планирует подробнее изучить дело.

На прошлой неделе президент США решил отстранить репортеров этих компаний от освещения событий в Белом доме, поскольку они, по его словам, "постоянно публикуют ложную информацию".

Тогда CNN, Politico и MS Now подали иск в суд в округе Колумбия. Они заявили, что решение нарушает их право на свободу слова.

Белый дом США Дональд Трамп
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