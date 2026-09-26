Трамп вновь высказался за запрет ряду СМИ работать в Белом доме

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высказался в защиту решения о запрете сотрудникам ряда американских СМИ на освещение событий в Белом доме.

"Новостникам, распространяющим ложь, не должно быть позволено находиться в Белом доме! Все зашло слишком далеко невероятной ценой для нашей страны", - написал он в соцсети Truth Social.

Публикация Трампа появилась после того, как по решению суда журналисты CNN, Politico и MS Now получили временный допуск для освещения событий в Белом доме. Окружной судья Тимоти Келли принял такое решение, так как пришел к выводу, что отстранение СМИ от работы в Белом доме, вероятнее всего, нарушает Конституцию. Действие постановления будет длиться две недели: за это время Келли планирует подробнее изучить дело.

На прошлой неделе президент США решил отстранить репортеров этих компаний от освещения событий в Белом доме, поскольку они "постоянно публикуют ложную информацию".

Тогда CNN, Politico и MS Now подали иск в суд в округе Колумбия. Они заявили, что решение нарушает их право на свободу слова.