Аварийное отключение на ТЭС в Узбекистане отразилось на потребителях в Казахстане

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Аварийное отключение 1,5 ГВт генерации в энергосистеме Узбекистана утром 25 сентября привело к ограничению казахстанских потребителей на 962 МВт, сообщила пресс-служба АО "KEGOC".

"05:02 из-за отключения генерации мощностью 1516 МВт в энергосистеме Узбекистана произошел наброс мощности со стороны энергосистемы Центральной Азии, что привело к разделению транзита Север-Юг. Объем ограничений потребителей в энергосистеме Казахстана составил 962 МВт", - говорится в сообщении KEGOC, распространенном в пятницу.

Отмечается, что противоаварийная автоматика сработала в штатном режиме.

По данным KEGOC, в 05:43 восстановлена параллельная работа южной зоны единой энергосистемы Казахстана и ОЭС Центральной Азии с ЕЭС Казахстана, дана команда снять ограничения потребителей.

В пресс-службе KEGOC со ссылкой на министерство энергетики Узбекистана добавили, что аварийное отключение произошло на новой тепловой электростанции в Сырдарьинской области, принадлежащей компании EDF.

KEGOC выполняет функции системного оператора единой энергетической системы Казахстана. По состоянию на 1 апреля 2026 года основным акционером с долей 85% является АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".