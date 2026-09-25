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В Казахстане установили подозреваемых в халатности при организации учений на Каспии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Следствие установило круг подозреваемых должностных лиц по делу о гибели военнослужащих во время учений на Каспии в Мангистауской области, сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

"Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также не обеспечившие контроль и принятие необходимых мер для безопасности личного состава с учетом метеоусловий, ненадлежаще организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Следствие даст полную правовую оценку и примет процессуальные меры ко всем подозреваемым", - подчеркивается в сообщении.

В Генпрокуратуре также сообщили, что проведен осмотр места происшествия, допрошены более 30 военных, изъяты документация и видеоматериалы, назначено 12 экспертиз.

В минувший четверг во время учений в прикаспийской Мангистауской области в связи с резким ухудшением погодных условий и усилением ветра в Каспийское море унесло 17 моряков ВМС. Двенадцать из них погибли, троих удалось спасти, поиски еще двоих продолжаются.

Ранее сообщалось, что уголовное дело расследуется по двум статьям УК: 453, ч.2 (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия) и 465 (нарушение правил кораблевождения).

25 сентября в Казахстане объявлено Днем общенационального траура.

Казахстан Каспийское море
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