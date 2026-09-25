В Иране считают, что воздушное пространство на Ближнем Востоке должно быть открыто для всех

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Закрытие воздушного пространства на Ближнем Востоке для Ирана вынудит Тегеран к мерам по созданию препятствий для авиасообщения и в других странах региона, заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер. Об этом сообщает Press TV.

"Если Ирану откажут в доступе к аэропортам и их услугам, то ни одна страна в регионе также не будет иметь доступа к подобным вещам", - сказал он и пообещал, что в Тегеране запомнят страны, которые присоединятся к США в политике давления на Иран.

"Наша позиция ясна: воздушное пространство в регионе должно быть открыто либо для всех, либо ни для кого", - заявил он.

Press TV не уточнил, какие меры Иран может принять для создания препятствий авиасообщению в других странах.

Глава Минфина США Скотт Бессент ранее заявил, что с 23 сентября все международные иранские перелеты могут быть отменены в связи с санкциями США в отношении компаний, обслуживающих иранские самолеты. Позднее СМИ сообщили о приостановке полетов иранских авиалиний в ОАЭ, Оман, Грузию и Азербайджан, а также столицу Ирака Багдад.