Поиск

В Иране считают, что воздушное пространство на Ближнем Востоке должно быть открыто для всех

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Закрытие воздушного пространства на Ближнем Востоке для Ирана вынудит Тегеран к мерам по созданию препятствий для авиасообщения и в других странах региона, заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер. Об этом сообщает Press TV.

"Если Ирану откажут в доступе к аэропортам и их услугам, то ни одна страна в регионе также не будет иметь доступа к подобным вещам", - сказал он и пообещал, что в Тегеране запомнят страны, которые присоединятся к США в политике давления на Иран.

"Наша позиция ясна: воздушное пространство в регионе должно быть открыто либо для всех, либо ни для кого", - заявил он.

Press TV не уточнил, какие меры Иран может принять для создания препятствий авиасообщению в других странах.

Глава Минфина США Скотт Бессент ранее заявил, что с 23 сентября все международные иранские перелеты могут быть отменены в связи с санкциями США в отношении компаний, обслуживающих иранские самолеты. Позднее СМИ сообщили о приостановке полетов иранских авиалиний в ОАЭ, Оман, Грузию и Азербайджан, а также столицу Ирака Багдад.

Иран США Мохаммад Мохбер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп ждет "потрясающих вещей" после переговоров с Си Цзиньпином

 Трамп ждет "потрясающих вещей" после переговоров с Си Цзиньпином

Каллас объявила о договоренности стран ЕС об условиях выделения Киеву 6,6 млрд евро

Власти Таиланда обсуждают включение страховки в турналог для иностранных туристов

 Власти Таиланда обсуждают включение страховки в турналог для иностранных туристов

Доля мультивиз в объеме выдаваемых виз в шенгенскую зону снизилась до 1-2%

Песков заявил о возможности скорой встречи России, США и Украины

 Песков заявил о возможности скорой встречи России, США и Украины

Поставки российского газа в Армению возобновлены

 Поставки российского газа в Армению возобновлены

Истребители Швеции и Финляндии сопроводили самолеты РФ над Финским заливом

Уровень радионуклидов в Японском море остается в норме после сбросов с АЭС "Фукусима-1"

 Уровень радионуклидов в Японском море остается в норме после сбросов с АЭС "Фукусима-1"

Цена нефти Brent снизилась до $105,67 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 25 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11939 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3777 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов