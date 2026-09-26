Журналистов CNN не пустили на борт самолета президента США

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Администрация США запретила журналистам CNN находиться на "борту номер один" во время перелета президента США Дональда Трампа в штат Теннесси, сообщил в субботу этот американский телеканал.

По его данным, корреспонденты должны были лететь на борту президентского самолета во время его поездки, однако накануне Белый дом объявил, что небольшой группе журналистов CNN отказано в присутствии на борту.

На прошлой неделе президент США решил отстранить репортеров CNN, Politico и MS Now от освещения событий в Белом доме, поскольку они "постоянно публикуют ложную информацию".

Тогда эти компании подали иск в суд в округе Колумбия. Они заявили, что решение нарушает их право на свободу слова. Позже по решению суда округа Колумбия журналисты CNN, Politico и MS Now получили временный допуск для освещения событий в Белом доме. Окружной судья Тимоти Келли принял такое решение, так как пришел к выводу, что отстранение СМИ от работы в Белом доме, вероятнее всего, нарушает Конституцию. Действие постановления будет длиться две недели: за это время Келли планирует подробнее изучить дело.

Однако в субботу Трамп повторил, что журналистам, распространяющим фейковые новости, не место для освещения событий в Белом доме.