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Обсерватория Swift продолжает снижаться и к середине октября прекратит работу

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Американская космическая обсерватория Swift, которую безуспешно пытался спасти роботизированный спутник, продолжает терять высоту и к середине октября полностью прекратит функционировать, сообщает NASA.

По данным американского космического ведомства, в настоящее время обсерватория находится на орбите высотой 325 км. Стремительная потеря высоты связана с возобновлением в сентябре работы ее телескопа, предназначенного для обнаружения гамма-всплесков. Использование этого прибора было приостановлено в апреле в целях энергосбережения и продления срока пребывания обсерватории на орбите в ожидании несостоявшейся спасательной операции с использованием американского спутника-буксира LINK.

В рамках коммерческой миссии аппарат, созданный компанией Katalyst Space Technologies, должен был сблизиться с обсерваторией, захватить ее с помощью манипуляторов, а затем поднять ее на более высокую орбиту. Однако операция не состоялась из-за возникших на спутнике-спасателе неполадок в системе управления ориентацией. Восстановить его работу специалистам так и не удалось.

"Возвращение к научной деятельности привело к тому, что Swift снова начал быстро снижаться. В настоящее время он находится на высоте около 325 км над Землей. При снижении ниже отметки 300 км управление космическим аппаратом усложняется, и научные наблюдения, вероятно, прекратятся. По оценкам специалистов, Swift достигнет этого порога в период с начала до середины октября", - говорится в сообщении.

Обсерватория SWIFT весом примерно 1,5 тонн была запущена в 2004 году для изучения космических гамма-всплесков - одного из самых мощных и малоизученных электромагнитных явлений во Вселенной. За это время орбита обсерватории, у которой нет собственной двигательной системы, снизилась с первоначальных 585 до 325 км и продолжает снижаться. Уже в октябре обсерватория может войти в плотные слои атмосферы.

NASA SWIFT
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