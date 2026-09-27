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Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 сентября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Интенсивность судоходства в Ормузе остается на 75% ниже довоенного уровня, сообщает британское Управление морских торговых перевозок (UKMTO). Тем временем Управление Ирана по контролю за Ормузским проливом (PGSA) предупреждает, что следующие по несанкционированным маршрутам суда, столкнутся с "серьезными ограничениями".

- Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность в устранении угрозы безопасности России по итогам СВО. "Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты. Угроза безопасности России устранена, мирная жизнь восстановлена", - сказал Лавров в субботу, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Минобороны Даурена Косанова. В минувший четверг во время учений "Хазар Корганы - 2026" на побережье Каспийского моря в Мангистауской области при высадке личного состава с катера "Кайсар" в море унесло 17 военнослужащих, 14 погибли.

- Лавров назвал отношения Москвы и Вашингтона соответствующими нормальности. "У нас с администрацией (президента США Дональда - ИФ) Трампа регулярный диалог в разных форматах, и одно уже это соответствует нормальности", - сказал министр иностранных дел РФ на пресс-конференции в Нью-Йорке.

- Доступ к пляжам и набережным ограничивали в Сочи в ночь на воскресенье из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Также с вечера субботы четыре раза приостанавливал работу сочинский аэропорт - для обеспечения безопасности полетов.

- Высокоточное оружие Ирана сделало уязвимыми базы США на Ближнем Востоке, говорится в докладе американского аналитического центра Defense Priorities. Иранские удары по обширной сети американских объектов в регионе повредили авиатехнику, радары, средства связи и прочую инфраструктуру. Сейчас американским военным планировщиками приходится решать, стоит ли восстанавливать поврежденные базы и возвращать на них войска.

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