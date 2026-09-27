Высшая аудиторская палата Казахстана начала проверку Минобороны

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Высшая аудиторская палата (ВАП) Казахстана после гибели военнослужащих во время учений на Каспии приступила к госаудиту министерства обороны на предмет эффективности использования бюджетных средств, сообщила в воскресенье пресс-служба ВАП.

Накануне президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о создании комиссии по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны.

Как сообщалось, в четверг, 24 сентября, во время учений "Хазар Корганы - 2026" на побережье Каспийского моря в Мангистауской области при высадке личного состава с катера "Кайсар" в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 погибли.

После произошедшего пятеро должностных лиц системы Минобороны задержаны по подозрению в халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения, повлекших тяжкие последствия.

В воскресенье Токаев освободил от должности главу Минобороны Даурена Косанова, назначив на его место Айдоса Мырзахметова - командующего Силами специальных операций Вооруженных сил.