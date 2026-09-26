Поиск

Токаев после гибели военных на учениях поручил проверить состояние дел в Минобороны

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о создании Комиссии по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны, сообщила пресс-служба главы государства.

Комиссии поручено в семидневный срок доложить первые результаты о проделанной работе. Распоряжение вводится в действие со дня его подписания.

В миреДень траура по погибшим на Каспии военнослужащим проходит в КазахстанеЧитать подробнее

В четверг, 24 сентября, во время учений "Хазар Корганы - 2026" на побережье Каспийского моря в Мангистауской области при высадке личного состава с катера "Кайсар" в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 погибли.

После произошедшего пять должностных лиц системы Минобороны задержаны по подозрению в халатном отношении к службе и нарушению правил кораблевождения, повлекших тяжкие последствия. В числе задержанных: начальник штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС, два командира воинских частей, а также командиры роты морской пехоты и катера. Все водворены в изолятор временного содержания управления полиции Актау (административный центр Мангистауской области).

25 сентября в Казахстане был объявлен днем общенационального траура.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спасатели нашли четырех человек на месте взрыва в Афинах

 Спасатели нашли четырех человек на месте взрыва в Афинах

В Турции уверены, что своими нападками Нетаньяху хочет отвлечь внимание от Газы

Вучич после разговора с Путиным выразил надежду на сохранение для Сербии низких цен на газ

Наводнения фиксируются в Бангкоке из-за непрекращающихся уже более суток ливней

 Наводнения фиксируются в Бангкоке из-за непрекращающихся уже более суток ливней

Что случилось этой ночью: суббота, 26 сентября

ВМС США перехватили 122 торговых судна после возобновления блокады Ирана

 ВМС США перехватили 122 торговых судна после возобновления блокады Ирана

Пентагон проводит ротацию авиационной группировки на Ближнем Востоке

 Пентагон проводит ротацию авиационной группировки на Ближнем Востоке

Bloomberg сообщил о призывах Трампа к Зеленскому поехать в Москву

CBS News нашли документы ВС США о возможной подготовке к операции на Кубе

Что произошло за день: пятница, 25 сентября
Хроники событий
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11962 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3780 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов