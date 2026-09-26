Токаев после гибели военных на учениях поручил проверить состояние дел в Минобороны

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о создании Комиссии по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны, сообщила пресс-служба главы государства.

Комиссии поручено в семидневный срок доложить первые результаты о проделанной работе. Распоряжение вводится в действие со дня его подписания.

В четверг, 24 сентября, во время учений "Хазар Корганы - 2026" на побережье Каспийского моря в Мангистауской области при высадке личного состава с катера "Кайсар" в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 погибли.

После произошедшего пять должностных лиц системы Минобороны задержаны по подозрению в халатном отношении к службе и нарушению правил кораблевождения, повлекших тяжкие последствия. В числе задержанных: начальник штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС, два командира воинских частей, а также командиры роты морской пехоты и катера. Все водворены в изолятор временного содержания управления полиции Актау (административный центр Мангистауской области).

25 сентября в Казахстане был объявлен днем общенационального траура.