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Казахстан отказал в удовлетворении иска NCOC об отмене взыскания штрафа в 2,3 трлн тенге

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области отказал в удовлетворении иска оператора месторождения Кашаган (North Caspian Operating Company, NCOC) о признании незаконным и отмене постановления о возбуждении исполнительного производства по взысканию штрафа в размере 2,3 трлн тенге, следует из решения суда от 23 сентября 2026 года.

Сообщается, что на решение может быть подана апелляционная жалоба в течение 10 рабочих дней со дня его вынесения в окончательной форме.

В миреАрест на имущество и транспорт оператора Кашагана наложен в рамках взыскания экологического штрафаЧитать подробнее

В суде NCOC требовала признать незаконными и отменить постановления о возбуждении исполнительного производства от 21 июля 2026 года, наложении ареста на имущество (недвижимость) от 21 июля 2026 года, о наложении ареста на транспортные средства от 22 июля 2026 года, о запрете должнику совершать определенные действия от 23 июля 2026 года и о запрещении совершать определенные действия от 30 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что Казахстан 21 июля 2026 года возбудил исполнительное производство по делу о взыскании 2,3 трлн тенге с оператора Кашагана. Орган, выдавший исполнительный документ - департамент экологии по Атырауской области комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии и природных ресурсов.

В рамках производства был наложен арест на имущество и транспорт NCOC, а также введен запрет на совершение действий в системе электронного нотариата. Арест банковских счетов должника не применялся.

Исполнительное производство по взысканию штрафа с NCOC было приостановлено 7 сентября из-за обжалования действий судебного исполнителя оператором Кашагана. В Минюсте Казахстана отмечали, что оно будет возобновлено после возвращения материалов из специализированного межрайонного административного суда Атырауской области.

Власти Казахстана и NCOC несколько лет вели судебные разбирательства по поводу выявленных экологами в 2022 году нарушений на Кашагане.

Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы составляют от 9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.

Официальный курс на 28 сентября - 441,88 тенге/$1.

Казахстан NCOC
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