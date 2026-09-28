Компании не поспевают за заказами ВС США на поставки ключевых видов оружия

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американский военно-промышленный комплекс не сможет в ближайшие годы поставить вооруженным силам США достаточное количество ключевых видов вооружений для восполнения истощенных в ходе войны с Ираном арсеналов, несмотря ускорение их производства, сообщает газета The Wall Street Journal.

Для восполнения таких видов вооружений, как крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты Patriot, противоракеты для корабельной ПВО SM-3 и SM-6, комплексы противоракетной обороны THAAD и ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM потребуется от трех лет и более.

Как отмечает издание, несмотря на многомиллиардные вливания, усилия Пентагона пока не привели к реальным результатам. Оборонные подрядчики сейчас активно ведут строительство заводов и увеличивают производство, чтобы пополнить почти опустевший запас высокотехнологичных ракет в Америке. Однако этого все равно недостаточно для быстрого пополнения американских арсеналов.

Большая часть новых ракет поступит слишком поздно для обеспечения вооруженных сил США в случае какого-либо крупного конфликта в ближайшие годы, пишет газета.

В августе ВМС США заключили контракт с оборонной компанией RTX на 23 млрд долларов на новые крылатые ракеты Tomahawk. Ее завод в Тусоне, штат Аризона, работает круглосуточно, чтобы увеличить производство ракет Tomahawk и других ракет, но их поступление будет идти медленно. Представитель RTX заявил, что компания продолжит инвестировать средства для достижения своей долгосрочной цели - производства более 1000 ракет Tomahawk в год. Однако по словам источника издания, знакомого с ситуацией, в этом году планируется произвести не более 400 ракет.

Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal, США выпустили более 1000 ракет Tomahawk за два месяца войны с Ираном. По данным аналитического центра Center for Strategic and International Studies (признан нежелательной в РФ организацией), американские вооруженные силы использовали около трети своих ракет Tomahawk, имевшихся до войны с Ираном, и примерно половину своих высококлассных перехватчиков Patriot.

Компания Lockheed Martin нанимает сотни новых сотрудников в Арканзасе, чтобы утроить объем производства крайне необходимых перехватчиков Patriot. Субподрядчики, включая Boeing, L3Harris и Northrop Grumman, начали строительство новых сборочных линий для удовлетворения растущего спроса на электронику, ракетные двигатели и другие компоненты, необходимые для этого оружия.