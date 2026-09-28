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Суданские военные отрицают поддержку антиправительственных групп в Эфиопии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Командование вооруженных сил Судана заявило, что обвинения в его адрес в поддержке вооруженных группировок оппозиции в Эфиопии являются безосновательными, сообщает в понедельник "Анадолу".

"Суданские вооруженные силы в заявлении отметили, что Судан по-прежнему намерен соблюдать международное право и принцип невмешательства в дела других стран, но не допустит угроз в адрес своего суверенитета и национальной безопасности", - передает агентство.

В свою очередь военные обвинили власти Эфиопии в помощи Силам быстрого реагирования (СБР), с которыми ведут борьбу суданские войска, в том числе в сфере обучения, снабжения и содействия в ударах беспилотниками. Командование также призвало правительство Эфиопии решать разногласия путем диалога и по официальным каналам связи.

На прошлой неделе начальник генерального штаба вооруженных сил Эфиопии Бирхану Джула заявил, что Судан, Египет и другие сил поддерживают группы вооруженной оппозиции. Джула уточнил, что созданный альянс антиправительственных сил также пользуется помощью из-за рубежа. По его словам, Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) и Эритея представляли бы меньшую угрозу без внешнего содействия.

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Неделю назад НФОТ, управлявший Эфиопией с 1991 по 2018 годы и затем лишенный власти премьером Абием Ахмедом Али, и еще шесть групп сформировали "Альянс сил за выживание народов Эфиопии", нацеленный на свержение правительства в Аддис-Абебе. В альянс вошли оппозиционно настроенные вооруженные группы в регионах Тыграй, Афар, Амхара, Бенишангуль-Гумуз, Ороми и Сомали. В частности, к нему примкнули Национальное движение Амхара Фано и Армия освобождения Оромо.

В минувшую среду в НФОТ обвинили федеральное правительство в агрессивных действий с использованием сухопутных сил, артиллерии и дронов и провозгласили начало "оборонительной войны"; в Аддис-Абебе в свою очередь обвинили НФОТ в масштабном наступлении. Отряды НФОТ захватили три аэропорта, в том числе в административном центре Тыграя - Мэкэле, а также в городе Лалибэла, начали атаки в сопредельных регионах Афар и Амхара.

В 2020 - 2022 годах в Тыграе шел конфликт между федеральным правительством Эфиопии, которому оказывали помощь военные Эритреи, и НФОТ. В 2022 году в Претории стороны подписали соглашение о прекращении боевых действий. Однако впоследствии в НФОТ верх одержали сторонники жесткой линии и взяли под контроль региональные органы власти. Рост напряженности продолжался месяцами, стороны обвиняли друг друга в нарушении мирного соглашения.

Судан Эфиопия
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