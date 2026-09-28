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Иран не планирует уступать в вопросах ядерной программы ради перемирия с США

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Тегеран не демонстрирует готовности уступать США в вопросах атомной энергетики и не планирует обсуждать свою ядерную программу ради возобновления переговоров о перемирии, сообщает в понедельник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Иран четко указал посредникам в переговорах, что он не сильно расположен обсуждать свою ядерную программу", - заявили собеседники газеты на условиях анонимности.

Они также отметили, что Иран отказывается идти на уступки после того, как президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о семидневном перемирии. По информации источников, теперь Тегеран ждет ответных шагов со стороны Вашингтона, прежде чем продолжить переговоры.

"Иранские лидеры уверены, что они смогут справиться с длительной блокадой (Ормузского пролива - ИФ) или с очередной волной ударов со стороны США", - добавили собеседники газеты.

По их мнению, власть в Иране сосредоточена в руках Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) - элитного военно-политического формирования, которое "давно занимает жесткую позицию и отказывается идти на какие-либо компромиссы с Западом".

На прошлой неделе WSJ сообщала, что Трамп отверг иранское предложение о семидневном прекращении огня и что он намерен возобновить удары по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов. По информации газеты, американский лидер не верит в готовность Тегерана заключить соглашение, которое устраивало бы США.

Иран США
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