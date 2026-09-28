Космический корабль Starship отправился в свой первый орбитальный полет

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Космический корабль Starship, создаваемый для пилотируемых полетов на Луну и Марс, в понедельник стартовал в свой первый полноценный тестовый орбитальный полет вокруг Земли, прямую трансляцию ведет компания-разработчик SpaceX.

Запуск корабля Starship с помощью носителя Super Heavy был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 12:48 по местному времени (в 15:48 по московскому).

Starship поднимется на высоту около 275 км над Землей и совершит примерно шесть витков вокруг планеты. Во время полета он выведет на орбиту 26 интернет-спутников Starlink.

Продолжительность полета составит почти 10 часов. После схождения с орбиты корабль должен будет совершить мягкое приводнение в Тихом океане к западу от Чили.

Тем временем ракета-носитель Super Heavy после запуска корабля должна будет приводниться в Американском заливе.

"Предстоящий полет должен стать первым, в ходе которого Starship выйдет на околоземную орбиту. Все предыдущие летные испытания проводились по суборбитальным траекториям, - сообщила компания SpaceX. - Выход на орбиту откроет путь к следующему этапу разработки Starship - созданию системы, пригодной для полноценного и быстрого повторного использования".

Многоразовая ракетная система, состоящая из космического корабля Starship и ракеты-носителя сверхтяжелого класса Super Heavy, имеет высоту более 120 м. Она выше любой другой когда-либо созданной ракеты. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый суборбитальный полет 13 раз, из которых восемь были успешными. Последний успешный полет был осуществлен в конце июля.